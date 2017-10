Sergio Nakasone y su salida de Canal 13: "En el último tiempo presentamos más de 30 proyectos"

Era la crónica de una muerte anunciada. Este jueves Canal 13 informó que, tras 15 años en la estación, Sergio Nakasone había llegado a un acuerdo para poner fin a su contrato. La desvinculación del director general del Área de Reality se da luego de una serie de despidos que terminaron por cerrar este equipo de trabajo de la estación "debido a cambios estructurales de la organización", según un comunicado que hizo llegar a los medios.

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando, a fines de septiembre, la estación del Grupo Luksic decidió poner fin al contrato de al menos 20 personas que pertenecían en la producción de espacios de docurealidad. Un verdadero balde de agua fría para el realizador argentino, ya que, según explica a Publimetro, pese a que "el canal fue súper contenedor, la realidad es que ese día recuerdo que volví triste a casa". "Mi mujer me decía que aguantara y siguiera, pero no. Lo afectivo uno lo supera, pero lo difícil era ver un futuro sin equipo y sin saber para dónde", cuenta Nakasone.

Le ofrecieron seguir en el canal, al menos, hasta fin de año cuando terminaba su contrato, y reubicarlo en otras secciones, algo que no sedujo al trasandino, quien, al no ver un futuro claro y para "evitar estirar el chicle", hace días decidió dar un paso al costado y negociar su salida.

"Mas que esperar a que termine un contrato, me parecía más interesante salir ya al mercado y buscar nuevas oportunidades", comenta a Publimetro, asegurando que su futuro no necesariamente está en la televisión, puesto que "hay opciones de muchas productoras multinacionales que quieren aterrizar en Chile y que tienen una visión más regional".

Pero, ¿por qué no surgieron nuevos proyectos para el equipo de Nakasone? Luego de la tercera temporada de MasterChef Chile, que dejó como ganador a Faryd y en segundo lugar a Yuhui, el grupo comandado por el trasandino presentó una serie de opciones que no fueron tomados en cuenta por la estación. "En el curso del último tiempo presentamos más de treinta proyectos de distintas índoles que por diversas razones no llegaron a la luz", dice, siendo enfático en señalar que "no es que estuviésemos sentados esperando trabajo". "En la historia de estos 15 años siempre propusimos",agrega.

Por eso siente "que es un error" el término del área que comandaba, "porque somos una oficina creativa y de contenidos que difícilmente se ve en Chile y estoy seguro que muchos ya están siendo requeridos por canales, productoras, etc".

Desde ahora, Nakasone se deja querer y no quiere confirmar ninguna de las llamadas que ha recibido. "Llegó el tiempo de pensar tranquilo, de hacer zapping y ver las opciones, que, por suerte, hay hartas y variadas, para sólo elegir bien y lo que me otorgue más desafíos de contenidos", dice.

"Cierro este ciclo feliz con todo lo hecho, es más de lo que imaginé. No sólo en Chile, sino que en mi carrera. Nunca pensé que iba a estar dando entrevistas el día que me fui del trabajo, pero el reconocimiento no viene solo de los colegas, sino que de la gente", sentencia con orgullo el realizador.