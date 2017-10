Jack Johnson: “Me gustaría poder surfear y hacer música al mismo tiempo”

¿Qué ha cambiado en tu vida en los últimos tres años?

​La grabación de “All the Light Above it Too” (2017) es lo más emocionante que me ha pasado. He estado visitando todo el mundo​ y disfrutando con mi familia y amigos como siempre.

¿Cuáles son tus lugares favoritos?

Hay muchos lugares fantásticos que te quitan el aliento con su hermosura, pero realmente mi único lugar favorito es donde está mi familia y amigos. Mi casa. Buena compañía junto a los que amo​.

​Cuéntanos un poco sobre tu documental “The Smog of the Sea” (2017), en el que también incluyes tu tema “Fragments”.

Ese es un documental que hice para concientizar a la población sobre la contaminación del mar con el plástico. Va más allá de ver una montaña flotante de basura. El plástico está en todas partes y se está desintegrando en el mar soltando partículas que están siendo ingeridas diariamente por millones de organismos vivientes en el agua.

Dijiste en otra entrevista que cada vez que las olas son buenas, “tienes problemas” para entrar al estudio…

No es un problema en sí, pero a veces disfruto tanto de estas dos cosas que me gustaría poder surfear y hacer música al mismo tiempo.

​¿Es difícil equilibrar tus pasiones?

​De alguna manera lo es, pero son dos pasiones que nunca han interferido una con la otra: cada una tiene un tiempo independiente de mi vida, son dos cosas que me han dado los mejores recuerdos y me han hecho conocer a personas fantásticas. No podría decir que una es más fuerte que otra.

¿Cómo describirías el mundo en que vivimos? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo​?

Caótico. Lo único que podemos hacer es seguir aportando positivamente en todo sentido. A todos nos gustaría cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero siendo mejores personas cada día aportamos mucho a no perder los valores necesarios para seguir haciendo bien las cosas.