Kate del Castillo sobre Sean Penn: "Nunca me enamoré de él. Tuvimos sexo"

En medio de la promoción del documental de Netflix "Cuando conocí a El Chapo", la actriz Kate del Castillo visitó el programa "Good Morning America" en EEUU y en entrevista con Juju Chang, la mexicana realizó una inesperada confesión sobre su colega Sean Penn. "Nunca me enamoré de él. Tuvimos sexo. Bueno, lo siento, pero ambos somos adultos y algo estaba pasando, pero eso fue todo. Estábamos ahí para hacer negocios", afirmó.

La actriz aseguró que no había contado nada porque "nadie le había preguntado". "Todos fueron tan estupidos y pensaban que tenía algo que ver con El Chapo, que nadie me preguntó y no ando hablando de eso. Pero creo que todo estuvo muy calculado", contó del Castillo.

