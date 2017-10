Mon Laferte y vocalista de Paramore se elogian en redes sociales

No es una novedad que Mon Laferte sigue rompiendo fronteras y llegando con su música cada vez a más personas. Esta vez la cantante nacional radicada en México recibió halagos por parte de la artista Hayley Williams, vocalista de la conocida banda Paramore.

Fue Williams quien aprovechó twitter para mostrar su admiración por la intérprete de "Amárrame" y "Tu falta de querer", escribiéndole este viernes "Tú voz", recibiendo pronto la respuesta de Laferte "Gracias @yelyahwilliams tú también rockeas", sentenció la chilena.

Thanks @yelyahwilliams you rock too!! 💛

— MON LAFERTE (@monlaferte) October 21, 2017