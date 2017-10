"Perdona nuestros pecados": Nueva actriz se incorpora a la teleserie con particular personaje

Un nuevo personaje se incorporará a "Perdona nuestros pecados" en los próximos días, cuando la actriz Daniela Lhorente se encargue de darle vida a un característico rol, ya que será una controversial bailarina que revolverá la Casona de Villa Ruiseñor, según información de Mega.cl.

Inspirada en una famosa bailarina de los años 50, Yolanda Montes, más conocida como la Tongolele, la actriz dará vida a Laura, una mujer que, según Lhorente, "llegará para enredarse con algunos personajes que van a la Casona. No viene solo a bailar, viene a traer conflictos”.

Al mismo tiempo, agradeció la posibilidad de integrarse a una teleserie tan exitosa y reconoció que "no es fácil llegar a un elenco donde ya llevan su tiempo y están todos súper unidos, pero ha sido súper agradable y estoy súper agradecida. Aunque todavía no he visto a mucha gente porque Laura se desenvuelve en la Casona donde están las prostitutas y los hombres que van para allá".

La actriz ha preparado su personaje investigando a la "Tongolele", su baile y el look que la caracterizaba. "Un coreógrafo me ayudó a armar y entender el estilo de movimientos que tenía. Y en cuanto al look intentamos de hacer un guiño a lo que fue la 'Tongolele'. De hecho a Laura le dicen la 'Tongolele del Maule'.

Acá algunas fotos: