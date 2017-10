Matt Damon se defiende al ser acusado de encubrir a Harvey Weinstein

Matt Damon, Ben Affleck, Russell Crowe, tres importantes nombres que figuran como parte del "círculo interno" de Harvey Weinstein, el productor hollywoodense que hace aproximadamente un mes está en boca de los medios por unas veintena de acusaciones de acoso y abuso sexual.

Los renombrados actores se han visto en la controversia al ser señalados como encubridores de Weinstein pues, siendo parte de sus cercanos, jamás se refirieron al terrible comportamiento de este para con las mujeres.

Mientras Crowe ("Gladiador", "Noé") ha decidido mantener silencio y no referirse al tema, Matt Damon dio una entrevista en el programa "Good Morning America" de la cadena ABC junto a George Clooney en la cual señaló que "este nivel de depredación sexual criminal no era algo que imaginé estaba pasando".

El protagonista de "Misión Rescate" admitió que Weinstein era un "abusivo, un mujeriego y un imbécil y se sentía orgulloso de aquello", sin embargo, "mantuvo su depredación sexual alejada de su círculo interno". "No lo hacía abiertamente", recalcó Damon.

"This level of criminal sexual predation was not something I ever thought was going on." – Matt Damon on Harvey Weinstein pic.twitter.com/VLBR9c7nG3

