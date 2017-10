Ignacio Lastra ya no está en riesgo vital y podría salir en dos meses de la Clínica

27 km 💪🏽 Que día más espetacular 🙏 con mi mama, suegra y el @fabian_ignacio25 que es de la familia ya ❤️… los amo mucho, la peregrinación cansa el cuerpo, pero llena el alma 🙏 gracias a las carmelitas y nuestra santa teresita por tantas bendiciones… la fé mueve montañas… que Dios bendiga a todos ustedes… y gracias al cariño de todas las personas que caminaron hoy con nosotros, estoy muy contenta de ver que los jovens están seguindo el camino de Dios… y que más puedo dicir… Por ti mi amor @ignaciolastra_7… todo por ti mi vida ❤️🙏 #fuerzanacho #teamo #siemprecontigo #fé #peregrinacion #familia #mama #suegra #carmelitas

A post shared by Julia Fernandez Adam (@juliafernandezcl) on Oct 21, 2017 at 6:38pm PDT