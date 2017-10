Lollapalooza Chile 2018 confirma artistas por día

Más de 100 bandas, encabezados por Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana del Rey y LCD Soundsystem, son la que que encabezarán la octava versión de Lollapalooza Chile 2018 que se realizará el próximo 16, 17 y 18 de marzo. Por ello, para aquellos que estaban esperando por conocer qué día se presentará sus bandas favoritas, la productora Lotus confirmó este martes los carteles por día del festival.

De esta manera, el cierre de la primera jornada estará en manos de Pearl Jam, grupo que regresa a Parque O’Higgins luego de protagonizar el 2013 una de las presentaciones más recordadas de Lollapalooza. La segunda jornada estará en manos de los Red Hot Chili Peppers, banda californiana que vuelven con su onceavo álbum de estudio bajo el brazo, “The Getaway”. Mientras que el domingo, los encargados de despedir el festival será The Killers.

Gentileza

Los tres días de Lollapalooza Chile 2018 quedaron conformados así:

VIERNES 16 DE MARZO

PEARL JAM – LCD SOUNDSYSTEM – KYGO – THE NATIONAL

GALANTIS – DAVID BYRNE – DILLON FRANCIS – TYLER, THE CREATOR

MILKY CHANCE – VOLBEAT – ALAN WALKER – CHEAT CODES – LOS JAIVAS

BAJOFONDO – THOMAS JACK – SINERGIA – ANITA DINAMITA – PEDRO PIEDRA

ZOÉ – DE KIRUZA – CORDILLERA – THE GANJAS – CÓMO ASESINAR A FELIPES

ROOTZ HIFI – EGO KILL TALENT – SHOOT THE RADIO – MAXI VARGAS – SPIRAL VORTEX

JORDAN FERRER – HEDO – ALEX JUNE – RUBIO – HAUSI KUTA – TUMU TAPU

FUGLAR – 31 MINUTOS – OLHABERRY, EL MAGO DEL FIN DEL MUNDO – THE ALIVE

SÁBADO 17 DE MARZO

RED HOT CHILI PEPPERS – IMAGINE DRAGONS – CHANCE THE RAPPER

HARDWELL – ROYAL BLOOD – MON LAFERTE – ANDERSON .PAAK & The Free Nationals

DVBBS – SPOON – CAMILA CABELLO – ZARA LARSSON – ALISON WONDERLAND

CHANCHO EN PIEDRA – WHAT SO NOT – OH WONDER – SHIBA SAN

LATIN BITMAN – LAS PELOTAS – MOVIEMIENTO ORIGINAL – ALAIN JOHANNES TRÍO

FERNANDO MILAGROS – MATANZA – VICENTE SANFUENTES – SANTAFERIA

EL BUHO – ROOTZ HIFI – AMILCAR – DJ CASO – CEAESE – MKRNI – MITU

TENTEMPIÉS – DJ NEA – 31 MINUTOS – SECRET SHOW – SCHOOL OF ROCK – LOS FRUTANTES

DOMINGO 18 DE MARZO

THE KILLERS – LANA DEL REY – WIZ KHALIFA – DJ SNAKE

LIAM GALLAGHER – KHALID – YELLOW CLAW – MAC MILLER – MAC DE MARCO

THE NEIGHBOURHOOD – METRONOMY – NGHTMRE – KALEO – DEORRO

LOUIS THE CHILD – QUIQUE NEIRA & TIANO BLESS – MORAL DISTRAÍDA

TASH SULTANA – MATANZA – WHETHAN – KUERVOS DEL SUR – DAMAS GRATIS

BOOM BOOM KID – EL BUHO – ROOTZ HIFI – ROMAN & CASTRO – MKRNI

SPIRAL VORTEX – CAMILEAZY – KAPITOL – RIBO – DJ MEL

ZSANCHOS – LAGUNA Y EL RíO – LOS FI – EL BARCO VOLADOR

La venta de Pases Diarios Normal y Pases Lolla Lounge, inició este martes 24 de octubre a las 10:00 horas. La primera etapa es Preventa 1 con un valor de $90.000. Los Pases Diarios Lolla Lounge tendrán un valor en Preventa de $170.000 y Lolla Lounge Premium de $220.000. Estas se pueden adquirir por el sistema Puntoticket.