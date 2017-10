TVN: Las claves que explican el día más importante de su historia

Un complejo aniversario, que incluso puede ser el último, es el que está viviendo TVN esta semana. Esto porque este martes en la tarde, el Senado votará la entrega de US$65 millones a la estación para proyectos televisivos. Dinero del que se desprenderían los US$47 millones que solicita el canal para continuar con sus operaciones de la señal. Un día crítico que llega luego de meses de incertidumbre sobre su futuro.

El último lunes de julio, la plana mayor de TVN llegó hasta a comisión de Hacienda del Senado para exponer su análisis sobre la situación económica del canal estatal. Así lo reportó la revista Qué Pasa, asegurando que Ricardo Solari y Jaime de Aguirre se mostraron “muy bien alineados” a la hora de plantear la importancia de la señal para Chile. Además, se expuso que sin la capitalización no habrían fondos para implementar la televisión digital terrestre y hacer cambios a la parrilla programática. Incluso le hicieron llegar una carta a la presidenta Michelle Bachelet en mayo para pedirle urgencia al proyecto.

Tras esta situación, las dudas sobre cómo se resolverá en el Senado este tema han sido importantes. Tanto así, que en agosto, la misma revista Qué Pasa, reveló que TVN solicitó un plan de contingencia en caso de no recibir estos vitales recursos, pese a haber recibido la respuesta de la presidenta Bachelet en la que dejó en claro su compromiso con la televisión pública. A más de dos meses de este espaldarazo desde La Moneda, el escenario no es el mejor. Una muestra de esto es que la iniciativa a votarse hoy fue postergada una semana, ya que el Gobierno no estaba seguro de contará con los apoyos necesarios para aprobar los dineros.

Una situción que tiene a un par de actores claves: los candidatos a la presidencia Carolina Goic y Alejandro Gillier. Ambos han manifestado su rechazo a la iniciativa. En esa misma línea transita Chile Vamos. Este martes, su candidato Sebastián Piñera aseguró en el programa "Estación La Moneda" de La Tercera y las radios Zero y Duna que "si se pasa la plata para que siga perdiendo a raudales los recursos, no tendría sentido", condicionando el apoyo de su sector a un plan de recuperación. "El monto de la capitalización que está pidiendo TVN que son 70 millones de dólares, está muy por encima de los requerimientos de capital que han tenido otros canales. Por tanto, yo creo que la gestión de TVN no ha sido buena y ha generado una pérdida gigantesca que cae sobre los hombros de todos los chilenos", dijo el ex presidente.

Por su parte, el diario financiero Pulso, aseguró que los ajustes al interior de TVN comienzan a dar resultados, ya que "en el primer semestre las pérdidas se redujeron en un tercio en relación a julio de 2016, llegando a los $4.335 millones". Números que se explican "gracias a un alza de 23% en los ingresos ante una mejora en las ventas de publicidad" mientras que "los costos subieron 13%, es decir, menos que el crecimiento registrado en los ingresos".

En paralelo la votación en el Senado, TVN también ha lanzado una campaña destacando el rol que cumple la señal. Durante la emisión del noticiero central de anoche lunes, se emitió una extensa nota sobre la historia del canal público. A su vez, este martes ha circulado por redes sociales un video que se ha viralizado con el hashtag #TVNimporta, el que ha sido replicado por trabajadores y rostros de la señal.