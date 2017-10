"Epidemia" tras las rejas: Carabineros detuvo a hombres que plagiaron a "Cachueros" por 15 años

"Cachureos" marcó a toda una generación y ha logrado traspasar generaciones, tanto, que hoy muchos niños aún pueden divertirse con las canciones del "Tío Marcelo" y sus amigos.

Marcelo Hernández, el "Tío Marcelo" o "cabezón" como le decía "Epidemia", es el creador de todos los personajes del extinto programa, realizan de vez en cuando presentaciones y está ahora molesto porque descubrió que desde hace 15 años que los plagian.

Bajo el nombre de "K-Chureos", presentando el mismo show que antes veíamos por las pantallas y muchas veces diciendo que son los originales, un grupo de personas utilizaban las canciones y los diseños de los personajes para suplantarlos. Nunca se presentaron con "Marcelo" y se excusaban diciendo que estaban enfermo.

"Me indigna y molesta. Afortunadamente aquí se ha ejercido el derecho de protección del trabajo que yo hecho durante varios años, de las canciones que todas me pertenecen y el diseño de los personajes. Durante 37 años, yo he intentado tener esto vigente y me duele que esta gente engañe", dijo Hernández en entrevista con el matinal "Muy Buenos Días" de TVN.

La teniente Javiera García del OS9 de Carabineros, agregó que "este delito es por propiedad intelectual, debido a que un grupo de personas se presentaba como "Cachureos" plagiando y cantando las canciones, y a si mismo ellos cobraban entradas. Todos los disfraces son incautados y son pruebas para la investigación".