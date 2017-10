A los 80 años Jack Nicholson se olvidó de hacer dieta y así está ahora

80 años, productor, director, ganador de tres premios Óscar y ahora varios kilos de más. Así se presentó días atrás Jack Nicholson en el partido clásico de la NBA Lakers y Clippers en la ciudad de Los Ángeles.

Nicholson tiene en su currículum una basta cantidad de películas tales como Easy Rider, One Flew Over the Cuckoo's Nest, The Shining y As Good As It Gets.

El actor ha estado alejado del cine y su última producción, How Do You Know, se estrenó el año 2010. La vida de la cesantía tiene a Nicholson disfrutando de su retiro y como se puede observar en la foto sin preocupación por cuidar su alimentación.

Nicholson asistió al compromiso acompañado de su hijo y del multimillonario boxeador Floyd Mayweather.