El parecido entre el reggaetón de Lucho Jara y canción Leandro Martínez

Justo en el día de su cumpleaños número 52, el cantante y conductor de "Mucho Gusto", Luis Jara, publicó una nueva canción en colaboración con el dúo romántico 330AM. En poco tiempo, "Enamorado" se transformó en uno de los hits más escuchados del día en iTunes y Spotify generando diversas reacciones.

Positivas o negativas, el tema no pasó desapercibido, ni tampoco lo fue un parecido razonable con una vieja canción de Leandro Martínez, quiene ganara el segundo lugar en el programa de talentos musicales "Rojo, fama contra fama" en el año 2002.

No sólo comparten el mismo nombre -ambas canciones se llaman "Enamorado"-, sino que en el coro la primera oración que se escucha es "enamorado, de los pies a la cabeza".

Pese a que los ritmos son distintos, la perspicacia de los fans no permitió que estos detalles pasaran por alto y lo hicieron saber a través de Twitter. Por el momento, el ex chico "Rojo" no se ha manifestado al respecto.

Que malo el "nuevo single" de Luchito Jara #Enamorado tan malo, que le tuvo que copiar al gran Leandro Martinez jajaja — Mitzi Carolina (@mitzileiva_) October 25, 2017

Si mal no recuerdo Leandro Martínez también tenía una canción de decía “Enamorado de los pies a la cabeza” como la nueva canción de Lucho🌚 — ☪️ (@sicoandrea) October 25, 2017