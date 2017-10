El público de "Perdona nuestros pecados" teme por Guillermina: Los mejores memes del capítulo de este miércoles

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de la teleserie nocturna de Mega "Perdona nuestros pecados", donde una escena dejó a muchos de los televidentes con los nervios de punta, ya que temen por la vida de unos de los personajes de la producción.

Resulta que Bárbara le contó a Guillermina la forma en que fue asesinada Elvira, diciéndole que escuchó que el objeto que utilizaron para matarla fue una picota. De inmediato al personaje interpretado por Ximena Rivas se le vino a la cabeza el recuerdo de lo que vio en la casa de Armando. Luego, apenas tuvo la oportunidad, le contó a Armando de lo que se había enterado, y además, le preguntó sin pelos en la lengua, si él había matado a la hermana de Estela.

De inmediato los seguidores de la teleserie nocturna de Mega comenzaron a especular y a temer por la vida de Guillermina, retratándolo en divertidos memes y reacciones. Además, festinaron con el combo que le pegará próximamente al cura Reynaldo.

#ElRegreso horacio vs el cura pic.twitter.com/RYSA6mwiqN

#ElRegreso contando con los dedos los personajes que me sacan de quicio pic.twitter.com/s9VQje6fXI

Puta que es saco huea la Guillermina, no podía decir eso frente a otra persona, tenía que ser frente a Armando 🤦🏽‍♂️ Erai por wna #ElRegreso pic.twitter.com/EPewJ9rZsw

"No quiero que me quiten a los niños, no soy capaz de irme sin ellos". 5 minutos después, los deja tirados x irse con el cura 😂 #ElRegreso pic.twitter.com/BBDX5LrU8q

— gaвrιella❣️ (@GaabiRose) October 26, 2017