Actriz de "Los Sopranos" acusó a Weinstein de violación

La actriz estadounidense Annabella Sciorra se sumó al medio centenar de mujeres que han denunciado públicamente al poderoso productor de cine Harvey Weinstein por su conducta sexual, al acusarle de haberla violado.

Los hechos ocurrieron a principios de la década de 1990 tras una fiesta en Nueva York, según explicó la intérprete, nominada a un Emmy por su papel en "Los Soprano", a la revista The New Yorker el viernes.

El acoso sexual duró "varios años", un trauma por el que sigue durmiendo con un bate de béisbol cerca, relató. Minutos después de haberla dejado en su casa, Weinstein llamó a su puerta, entró "como si fuera dueño del lugar y comenzó a desabrocharse la camisa".

Sciorra, de 57 años, le pidió reiteradamente que se fuera. Pero "me lanzó a la cama y se supo encima de mí", relató. A pesar de su resistencia, la actriz explicó que el magnate cinematográfico la violó. "Intenté defenderme, pero no tenía mucha fuerza", explicó. "Las noches siguientes no podía dormir. Puse muebles ante la puerta, como en las películas (…) Estaba muy avergonzada", reconoció.

Sciorra cayó en depresión y dejó de trabajar varios años. Decidió no hacerlo público por miedo a las represalias. Cuando retomó su carrera, Weinstein la siguió acosando varios años, señaló.

Su testimonio se suma al de más de medio centenar de mujeres –entre ellas las actrices Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie– que han acusado públicamente desde principios de octubre al productor de acoso, agresión o violación.

La intérprete Daryl Hannah, una de las protagonistas de "Kill Bill: Vol.1" (2003) producida por Weinstein, también contó a The New Yorker haber sido acosada por el empresario a principios de los 2000.

El magnate se metió en su habitación de hotel como "un toro furioso" y luego le preguntó si podía tocarle los senos.

La actriz aseguró que, tras rechazarle, su carrera sufrió "repercusiones inmediatas".

El productor, de 65 años, renunció a su posición en el estudio The Weinstein Company después de que estallara el escándalo, pero niega cualquier acusación.

Weinstein está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos y Reino Unido