Carlos Baute: “Es terrible lo que pasa en Venezuela”

Carlos Baute lleva cerca de cuatro años sin editar un disco. “En el buzón de tu corazón” (2013) fue lo último que pudimos escuchar en formato álbum del venezolano radicado en España, quien se ha mantendio editando sencillos a la espera de un nuevo trabajo. Uno que promete llegará en el corto plazo, ya que asegura tener “temas para tres discos”. “Ya lo haremos muy pronto”, advierte en breve conversación telefónica con Publimetro.

Han sido días intensos de promoción a horas de los que será su presentación de hoy en el Gran Arena Monticello. Desde apariciones en distintos matinales y programas de televisión a visitas a las radios en las que hoy suena con su remix “Vamo pa’ la calle”, junto a Chyno Miranda. Pese a tener su vida más que formada en España, Baute propuso esta nueva versión a modo de himno para la gente de Venezuela, motivándolos a seguir manifestando en las aceras la

situación que vive aquel país.

Un acto político a través que deja en el pasado su negativa a firmar una carta apoyada por distintos artistas contra Hugo Chávez en el 2008. La voz de “Colgando en tus manos” se refiere a Nicolás Maduro como “El innombrable” y asegura que hace un tiempo vió una luz para el momento que atraviesa Venezuela. Pero hoy ya no es así. “Es terrible lo que pasa y cada vez es peor”, asegura Baute. Pero no solo a través de la música se ha movilizado el cantante por su país natal. “Una medicina para Venezuela” se llama su fundación con la que lleva insumos médicos hace casi dos años.

A más de siete mil kilómetros de distancia, Carlos Baute ha tenido un año bastante interesante. El cantante dejó el micrófono y se colgó el delantal de la versión “celebrity” del programa de cocina “MasterChef” en la televisión

española. “Me encanta la cocina. Lo que me da pena es que no tuve oportunidad de estudiar. Las cosas que aprendí me van a acompañar. Los chef creadores, son artistas”, cuenta sobre su participación. Además destaca que el espacio le

dio la posibilidad de la gente lo conociera “como persona”. Sobre la posibilidad de explorar una carrera televisiva, asegura tener propuestas de actuación. “Mi prioridad es la música y lo seguirá siendo, pero las escucho”, sentencia.