Este fue el vestido más criticado de los Latin AMA's

El vestido de Alejandra Guzmán fue el más criticado de los Latin American Music Awards. La cantante mexicana se llevó una lluvia de críticas al intentar ser 'sexy' con un vestido que tenía un corte no muy favorecedor.

"Así como cuando no puedes ni respirar" "Horrible, el peor vestido de la noche" "No le favorece el escote" "No tengo nada en contra de ella pero me parece que no le va bien, es un look juvenil", fueron algunos de los mensajes que escribieron en la cuenta de la revista Mundo Caribe en Instagram, luego de que publicara una foto del vestido de Alejandra Guzmán.

Si bien hubo algunos looks bastante excéntricos en el escenario de los Latin AMA's, como el de Becky G cuando cantó con Bad Bunny, lo cierto es que el que más críticas recibió fue el de Alejandra Guzmán.

Aun así, a la cantante pareció no importarle lo que se dijo de ella, pues su estilo siempre ha sido bastante atrevido, y por ahora parece que no cambiará.

¡Feliz viernes a todos! ¿Amaneciste así de feliz como @laguzmanmx? 👏🏻🎊🎉 #LatinAMAs A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas) on Oct 27, 2017 at 7:22am PDT

Este fue el vestido de Alejandra Guzmán, el más criticado de los Latin AMA's

