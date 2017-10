Nakasone comparte por redes el cierre de su oficina en Canal 13

El 19 de octubre se dio a conocer el fin de un ciclo. Canal 13 anunció, a través de un comunicado, que Sergio Nakasone, el hombre más importante en la industria de los realities en la televisión chilena, dejaba la señal ubicada en Inés Matte Urrejola 848.

Ambas partes habían llegado "a un completo acuerdo para el término del contrato que los vinculaba" y Nakasone dejaría de ser el Director General del Área Reality, producto de qu el canal estaba haciendo cambios estructurales dentro de su funcionamientos. Movimientos que semanas antes habían significado la salida de todo el equipo del argentino, incluyendo su esposa, de Canal 13. "Mi mujer me decía que aguantara y siguiera, pero no. Lo afectivo uno lo supera, pero lo difícil era ver un futuro sin equipo y sin saber para dónde", contó a Pubimetro ese día Nakasone. Además, aseguró que había presentado más de 30 proyectos los que no tuvieron respuesta.

Es por esto que este sábado, el argentino volvió a ocupar las redes sociales para agradecer a las personas que trabajaron con él durante los 15 años que estuvo en Canal 13. Primero subió una imagen a modo de collage con diferentes equipos de trabajo con el mensaje: "GRACIAS A TODOS LOS QUE FUERON PARTE DE ESTE EQUIPO, desde el 2002 hasta el 2017. Muchos pasaron por nuestro Loft. Sepan que estuvieron presentes en mi oficina hasta el último día. Fue lo último que saqué. GRACIAS TOTALES: LAS IDEAS Y LOS EQUIPOS SIEMPRE POR SOBRE TODAS LAS COSAS".

GRACIAS A TODOS LOS QUE FUERON PARTE DE ESTE EQUIPO, desde el 2002 hasta el 2017. Muchos pasaron por nuestro Loft. Sepan que estuvieron presentes en mi oficina hasta el último día. Fue lo último que saqué. GRACIAS TOTALES: LAS IDEAS Y LOS EQUIPOS SIEMPRE POR SOBRE TODAS LAS COSAS.

Después, subió otra foto en la que se puede ver las distintas figuritas que el argentino tenía en su oficina dentro de una caja, entre las que destacan un muñeco de él con la polera de Lanús, el equipo del que el argentino es ferviente hincha.

A post shared by Sergio Nakasone (@zonenaka) on Oct 28, 2017 at 8:08am PDT

Ahora, tal como comentó el día que se oficializó su salida de Canal 13, "llegó el tiempo de pensar tranquilo, de hacer zapping y ver las opciones, que, por suerte, hay hartas y variadas, para sólo elegir bien y lo que me otorgue más desafíos de contenidos".