Gianluca Vacchi: "Muestro en Instagram mi filosofía de la vida"

Lina Robles, MWN

Hablando de los orígenes de su sonido y del panorama de la música mundial, Gianluca Vacchi , celebridad viral y uno de los DJs más influyentes del mundo, dio un concierto en Barranquilla, Colombia, y habló con Metro sobre su amistad con el cantante J Balvin y con el futbolista Cristiano Ronaldo. También explicó el proceso creativo de su canción 'Viento' que está dedicada a un canto colombiano.

¿Qué expectativas tiene de su tour por Latinoamérica?

–Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí porque es mi primera vez en Colombia y en algunos países también es la primera vez que tocaré. Veo a la gente muy animada, cálida y alegre… Mi show es como soy como yo, un poco loco. (Risas).

¿Cómo se inspiró para crear la canción ‘Viento’?

–Mi abuela era de Argentina y ella me inculcó su amor por la música latinoamericana y por eso siento gran cercanía con Latinoamérica. A mí me encanta bailar este tipo de música. 'Viento' fue un sonido que encontré en Colombia porque tiene mezclas del Caribe con música que proviene de África y una balada que nació acá en Colombia y la renovamos. Parece Caribe, pero en realidad la canción es un canto popular colombiano que es el símbolo de las migraciones de los esclavos africanos a Colombia y eso me dejó fascinado.

Amsterdam… See you tonight at @madfoxclub 😉 #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Oct 21, 2017 at 7:26am PDT

¿Lanzará más canciones próximamente?

–Después de esta gira pienso lanzar dos temas más que ya están terminados. Los iré lanzando poco a poco en mis redes en estos meses.

¿Cómo maneja sus exitosas redes sociales?

–La gente piensa que todo es baile en mis redes y en muchos aspectos, es uno de ellos, pero también muestro mis rutinas de gimnasio y doy consejos sobre calidad de vida. También está la actitud positiva y muestro mis espacios íntimos, así que no solo se trata del baile. Tal vez es el baile el que sea el más evidente, porque el baile no tiene lenguaje. Muestro en mis redes estilo de vida en general y mi filosofía de la vida.

Flair dance😉 @ciro.flair @flair.salvatore #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Oct 19, 2017 at 5:10am PDT

¿Qué nos puede contar de su amistad con JBalvin?

–J Balvin es como un hermano pequeño para mí y lo quiero mucho.

¿Y con Cristiano Ronaldo?

–Fui una de las primeras personas que siguió Cristiano en su Instagram. Ronaldo tiene 92 millones de seguidores en Instagram pero solo sigue a 362, entre los que me incluyo. Me dijo que cuando tenga más edad quisiera tener mi estado físico.

Publimetro Chile El parecido entre el reggaetón de Lucho Jara y canción Leandro Martínez El conductor y cantante debutó ayer en el reggaetón, pero en las redes sociales no pasó desapercibida la similitud entre una antigua canción del ex chico "Rojo"

¿Qué opina del éxito que ha tenido la canción ‘Mi gente’?

–Este gran éxito es un trabajo de muchas personas que están involucradas y de un gran equipo. Recientemente, fue grabada en rémix por Beyoncé. También vemos cómo otros artistas como Justin Bieber graban temas como 'Despacito' de Luis Fonsi: ahí vemos que el reguetón y la música latina se está tomando en mundo. Para mí, este género se ha convertido en esta nueva música popular que se está tomando el mundo. La música latina está emergiendo de forma muy loca en el mundo y estoy muy feliz por eso.

Vamos tigre!@falcao #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Oct 5, 2017 at 5:46pm PDT

¿Se siente más cómodo como empresario o como DJ?

–He tenido el privilegio de vivir dos vidas. Una, como emprendedor y otra en el mundo del espectáculo y estoy muy agradecido con eso. Comencé esta nueva vida en el mundo de la música a los 45 años. He tenido la fuerza y el coraje para hacer realidad estas dos vidas que no son fáciles de llevar, pero me siento muy bien haciendo ambas. Siendo DjJ ,no necesito tener licencia así que me gusta dedicarme a la música. También he estudiado historia, filosofía y teología. El conocimiento es la conciencia. Ahora soy una persona más abierta, porque me gusta buscar el fondo de todo.

¿Cómo se mantiene en forma?

–Tengo tres constantes: cuidado del cuerpo, cuidado de la mente y estudio de la música. Siempre hago deporte y por la mañana voy al sauna, eso me mantiene joven. Lo recomiendan por dos minutos y realmente se siente. Estudio como DJ seis horas al día y así encontré el sentido de mi vida: el sonido y difundir vibraciones positivas.