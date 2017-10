Benjamín Vicuña luce su Eva Perón por Europa

El sábado por la noche, Benjamín Vicuña compartía su felicidad por redes sociales. Rubio y con una gran sonrisa subió a su Instagram una imagen junto al director Pedro Almodóvar tras la última función de “Eva Perón”, en el importante Teatro Español de Madrid, España. “Con visita ilustre y gran emoción”, escribió el actor nacional, quien interpreta a la ex Primera Dama argentina en esta obra de Raúl Damonte Botana, “Copi”. “Todo el proceso fue maravilloso. Primero los ensayos en Francia. Luego la temporada en Buenos Aires y la gira por todo Francia . Ahora estar en Madrid, en este teatro maravilloso que es el más antiguo del mundo, fue el cierre de una gira muy bonita”, cuenta Vicuña a Publimetro.

Con visita ilustre y gran emoción, la última función de Eva en Madrid. Junto al gran Pedro Almodóvar. pic.twitter.com/idmmp9HSop — Benjamín Vicuña Luco (@benjavicunamori) October 28, 2017

Fueron tres los días en los que el actor se subió a las tablas en la capital española para mostrar la visión del dramaturgo argentino de Eva, tiempo suficiente para hacer algunas lecturas sobre cómo fue la recepción de los espectadores a esta obra fuera de Argentina. “El escenario siempre es el mismo, respecto al nivel de entrega y compromiso que uno siente. Efectivamente, el público va cambiando y creo que el público español recibió la obra de forma muy apasionada y comprometido con el texto. Guardando cierta distancia con el hecho político y privilegiando la lectura artística, que creo es bueno para el montaje”, afirma.

Gentileza

A nivel personal, las cuentas también son alegres. Tras verlo durante el primer semestre en la televisión nacional protagonizando “Un diablo con ángel” de TVN, el actor pudo destinar exclusividad a este trabajo, lo que, en sus palabras, hizo que pudiera entregarse “completamente al hecho teatral”. “Lo que más me dejó la experiencia el poder darle el lugar que merece a esta disciplina y no combinarlo con grabaciones, clases y actividades. Eso me generó un nivel de compromiso muy bueno”, destaca Vicuña.

Además, en esta parte de la gira el actor nacional estuvo acompañado de su pareja Eugenia “China” Suarez y su hija Rufina, quienes protagonizaron varias postales celebrando el trabajo de Benjamín Vicuña en España. Éste es el último viaje de la actriz argentina, quien está entrando en el último trimestre del hijo que está esperando con el chileno.

Reencuentro Madrileño ✨ @benjavicunamori @___hugo_silva A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Oct 28, 2017 at 1:59pm PDT

La obra pasara nuevamente por Francia y volverá a Sudamérica para presentarse en un festival en Colombia y regresar a la cartelera del Teatro Cervantes en Buenos Aires.