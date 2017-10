Mark Hamill sobre volver a "Star Wars": "estaba muy asustado"

Después del estreno de "Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza", Mark Hamill sólo ha visto la película dos veces. El resto de la trilogía original sólo las ha visto en el cine, jamás en la pantalla chica.

Asentado en Malibú, California, quien interpretara a Luke Skywalker en la saga de "La guerra de las galaxias" se sinceró ante el diario The New York Times donde confesó las penurias que le ha traído el famoso caballero jedi.

"No estaba obteniendo papeles de personajes en películas y televisión". Hamill comentó al periódico estadounidense que luego del éxito de "Star Wars" sólo le ofrecían participar como cameo en series de comedias en las que realizaba parodias de sí mismo. Un ejemplo de esto es su participación en un capítulo de "Los Simpsons" en el cuál dio voz a su propio personaje mientras era acosado por una horda de fans.

Al respecto, Hamill confesó que de joven veía la película documental sobre los Beatles "A hard day's night" en la que el cuarteto es perseguido por las fans. De joven, el actor de 66 años solía bromear diciendo "¿te lo puedes imaginar? ¡Chicas persiguiéndome por la calle! Parece muy divertido". Hoy, sin embargo, al verlo en retrospectiva dice que "es como una película de terror".

Hamill contó también que cuando le hablaron de volver a encarnar al poderoso Luke Skywalker dudó mucho. "Estaba muy asustado", comenta. Explica que de no ser por sus compañeros Carrie Fisher (Princesa Leia Organa) y Harrison Ford (Han Solo) probablemente no habría aceptado. "Carrie, no pasó un minuto, golpeó la mesa y dijo: '¡Estoy adentro!"".

Aún sin estar completamente convencido, debió esperar la respuesta de Ford que, pese a las dudas, aceptó. "¿Te imaginas si fuera el único en decir que no? Sería el hombre más odiado entre los nerds".

Mark Hamill volverá a la saga el 13 de diciembre de este año en "Star Wars: Los últimos jedi".