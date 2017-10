"House of Cards" continuará sin su protagonista

Luego de que el actor de la reciente serie "Star Trek: Discovery", Anthony Rapp, denunciara a Kevin Spacey por haber intentado abusar de él cuando sólo tenía 14 años, el Internet estalló en reacciones que, por sobre todo, se enfocaron en el mal manejo de la situación por parte del protagonista de House of Cards.

Spacey habría pedido disculpas pero señalando que "no recordaba" lo que había sucedido. Pero el mensaje no concluía ahí, muy al estilo de Fran Underwood -protagonista de "House of Cards"- el actor aprovechó la situación para confirmar un rumor que cernía sobre él hace mucho tiempo: "he decidido vivir mi vida como un hombre gay".

No pasó mucho tiempo hasta que el servicio de entretención vía streaming, Netflix, hiciera su movida. La cadena confirmó que "House of Cards" concluiría definitivamente tras su sexta temporada, algo que, sospechosamente, estaba previsto varios meses antes del escándalo.

Según informa el sitio de noticias Variety, aunque la línea narrativa que se centra en el personaje de Underwood llegaría a su fin, la serie se expandiría a través de tres posibles spin-off, es decir, historias paralelas en el mismo universo del maquiavélico político.

Hasta el momento, de las ideas contempladas, la más probable en ver la luz es un arco argumental sobre Doug Stamper, el personaje de Michael Kelly, asistente personal Frank Underwood.