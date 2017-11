María Martha Serra Lima fallece a los 72 años

A casi un mes de cumplir los 73 años, la cantante argentina María Martha Serra falleció tras ser intervenida por fuertes dolores lumbares que, desde hace un tiempo, no le permitían movilizarse con normalidad.

"O me opero o no camino más", había dicho la cantante un tiempo antes de la cirugía, durante una entrevista en el programa "Infama", de la televisión trasandina. "Tengo miedo, son intervenciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", habría confesado.

La intérprete fue sometida a dos operaciones, a finales de septiembre y principios de octubre. Según el comunicado oficial, “dichas cirugías han sido un éxito gracias a Dios, a la fortaleza de la Sra. María Martha, del apoyo y acompañamiento incondicional de toda la gente que la quiere y conoce".

La intérprete de canciones como o "Los enamorados", "Algo contigo" y "Cosas de la vida", se presentó en mayo de este año en nuestro país para celebrar sys cuarenta años de carrera, pero debió dar el concierto sentada por sus malestares.

Serra contaba con una extensa discografía y entre sus premios llevaba 15 Discos de Oro y 35 de Platino.