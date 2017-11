"No te vayas": Ráfaga se queda nuevamente sin vocalista

Ráfaga nuevamente se quedó sin vocalista. Ya en dos ocaciones el grupo de cumbia trasandino ha debido afrontar su carrera sin la voz principal del grupo. Ariel Pucheta es el más emblemático, ya que es el integrante de la etapa más antigua de la banda e intérprete de éxitos como "La luna y tú".

Pucheta dejó la banda en 2002 para emprender una carrera de solista y llegó en su reemplazo Rodrigo Tapari, quien logró revitalizar a Ráfaga con temas como "Una cerveza" y "No te vayas" pero que en las últimas horas también ha decidido dar un paso al costado.

"Llego el momento de despedirme y agradecerles estos 14 años en los que me dieron la posibilidad de cantar en esta banda tan prestigiosa y legendaria de la Cumbia Argentina!", escribió en su Facebook el artista, agregando que "con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino".

Ráfaga también quiso despedir como corresponde a su último vocalista y manifestaron a través de redes sociales que "queremos desearte lo mejor Rodrigo en esta nueva etapa de tu carrera", agregando que agradecen "los momentos compartidos, tantos caminos en 14 años de música"



De todas maneras, las fechas que aún tienen programadas se harán con el vocalista presente en los shows.