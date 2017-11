Pamela Díaz: "Yo no iba con las ganas de pelear"

"Yo no iba con las ganas de pelear", aseguró Pamela Díaz en "La mañana" de CHV al explicar la situación en la que se vió involucrada en la madrugada del miércoles con su vecino. La panelista del matinal aprovechó su tribuna para dar detalles del episodio que terminó con el rostro en la comisería.

Un incidente que se produjo el miércoles a las 6:30 horas en el condominio El Algarrobal 2 en Chicureo, tras una fiesta de Halloween que se extendió hasta horas de la madrugada, que derivó en una discusión que habría terminado en agresiones. Por esta razón, "La fiera" y la otra persona involucrada terminaron detenidas por Carabineros y constatando lesiones.

Con todo el panel escuchando y en una conversación guiada por Rafael Araneda, Pamela Díaz contó su versión de la historia. La panelista relató con detalles toda su rutina esa mañana y desmintió un par de dichos que se realizaron en la prensa. "Llego a la casa, están dos personas de seguridad y el que me acompañaba a mí. Al rato llega el jefe de seguridad. Estaciono el auto afuera y en eso, me voy a bajar del auto, y veo una chiquilla negra entera y me hace una seña de que pase", contó el rostro.

"'Hola', le digo yo. '¿Sabes que hora es? Son las 6:10, afuera están los guardias'. 'No me digas nada, yo solo me encargué de abrir la puerta de la casa. Voy a buscar a los dueños', me dijo", continuó su relato. Fue entonces cuando sale otra joven, que encaró a Díaz mientras ella estaba hablando con el guardia. "Yo voy a buscar al auto mi celular para avisar que voy a llegar atrasada y ella se me pone encima y me dice garabatos y ahí le hago así", dijo Díaz mostrando cómo se la sacó de encima con un empujón que terminó con la joven en el piso.

Acto seguido salieron de la casa varias personas, quienes intentaron controlar la situación. "Ella me manoteó la cara, que no fue tan grave, y me tenía de la polera. Las amigas le decían que dejara el show y la sacaron", explicó Díaz. Para sorpresa del rostro, el padre de la joven se encontraba en el lugar, pero la reacción fue muy distinta a la que esperaba la panelista, ya que este la acusó de haber agredido a la joven. "Ellos dicen que entré a la casa y agredí a la niña dentro de ella. La niña dijo que la golpié tres veces en la cara", agregó. Carabineros preguntó si la habían agredido, lo que terminó con Díaz en una patrulla para ser llevada a constatar lesiones.

Tras comerciales, Rafael Araneda reiniciar la conversación asegurando que estaban buscando a la otra protagonista de la historia, ya que "queremos tener las dos versiones". No queremos que usted piense que acá no hay objetividad. Pamela Díaz relató que estuvo una hora constatando lesiones y se enteró que estaba detenida luego de preguntarle a Carabineros si podía salir a comprar algo.

"Su versión fue que yo entré a su casa a la fuerza", concluyó su relato la panelista a lo que Rafael Araneda preguntó: "¿Entraste a esa casa sin autorización?". "No", respondió Díaz.