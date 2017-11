Pancho Saavedra habla de suceso paranormal en "Lugares que Hablan"

Durante el programa "Lugares que hablan", el conductor Francisco Saavedra experimentó una extraña situación mientras se encontraba en una iglesia evangélica.

La cámara captó cómo unas flores del lugar saltaban, al parecer, solas y luego caían sin la ayuda de terceros. El conductor, que no se percató hasta que un twittero hizo el comentario, habló durante el programa Bienvenidos, de Canal 13 y expresó su sorpresa, pero aseguró que estas situaciones no le causaban miedo y lo atribuyó a las "energías negativas" del lugar, puesto que se preparaba un matrimonio en el que la familia de la novia no se llevaba bien con el novio.

El equipo del matinal concertó una cita con Pancho Saavedra para el día siguiente en donde prometieron llevar un experto en actividades paranormales y así resolver el misterio.