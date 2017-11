"Sí señor, yo he acosado sexualmente": La polémica confesión de Emeterio Ureta

Hace tiempo que no se le veía por televisión y claramente no se le extrañaba. Este miércoles el empresario Emeterio Ureta estuvo invitado al programa "Mentiras Verdaderas" de La Red y nos recordó lo desatinado y reprochable que puede ser con algunas de sus actitudes.

Mientras conversaban respecto al tema del acoso sexual, que en las últimas semanas ha rondado la televisión luego de que Tonka Tomicic reconociera que hay un hombre abusador en el medio, el denominado Máquez del Arrayán confesó que ha acosado a mujeres en su trabajo.

"Todos los hombres lo hacemos. Si yo tengo poder y soy gerente general de cemento trucu traca y hay una secretaria bien rica y todo, yo me la traigo pa acá, le pido al gerente de recursos humanos que me la traiga pa acá a la Sofía, Sofiiita quiere almorzar conmigo, váyase más tarde“, dijo sin tapujos, continuando con que "tú no tienes idea lo que yo he visto en mi vida. Y cuando yo fui gerente de una determinada empresa, yo era igual y peor de caliente. La convidaba a almorzar, pollo con velador. Lo que viniera, de chincol a jote, hasta las chiquititas me calientan. 'Mira la nueva que llegó, la crespita'. Los gerentes son todos calientes. Lo que pasa es que somos unos hipócritas, que no lo contamos en nuestra casa”.

Fue en ese momento en que el conductor del programa Ignacio Franzani, ante la mirada atenta de los otros invitados Pamela Leiva y Florcita Motuda, le consultó directamente "¿tú has sido protagonista de acoso sexual?”, a lo que Ureta respondió: “Sí señor, yo he acosado sexualmente. Es una frescura que existe en este país y en todo el mundo”.

Sin embargo y sin arrugarse ni un poco, el ex rostro de televisión contó la forma en que realizaba estos acosos. “Yo soy gerente. Tengo cierto poder en la empresa. Llamo a Jorge y le digo que me traiga a la Sofía a la gerencia general en el pull de secretarias que tenemos en la puerta. Ahí comienza. Y la Sofía se viene feliz porque es un treinta por ciento más del sueldo para que se venga a la gerencia general. Y yo estoy mal con mi esposa, soy caliente, ella está veraneando, pleno mes de enero, un día martes, ‘Sofiita, qué le parece si un día después de la pega, véngase conmigo, la convido a tomarse un traguito, riámonos. Y ahí viene el acoso porque ella dice es el jefe, yo soy soltera, bonita, trabaja, gana su sueldo… (…) es una carajada. Y las chiquillas a veces, con ganas de llegar más arriba, salen con el jefe”.

