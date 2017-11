Actriz de Modern Family explotó contra revista de moda que la acusa de transformar su rostro con cirugías

Modern Family se estrenó hace ocho años y los telespectadores de todo el mundo han visto crecer a los tres niños principales de la familia Dumphy. Una de ellas es Sara Hyland, la hermana mayor en la serie, quién ahora tiene nada menos que 27 años.

La actriz ha estado bastante activa esta semana en twitter después que la revista "Life & Style" hiciera comentarios sobre supuestas cirugías estéticas en su rostro.

Hyland utilizó la red social del pajarito para emitir el siguiente comunicado:"Esto me enoja muchísimo, ver a médicos dando sus opiniones sobre mi rostro. Es ridículo y denigrante". Adjuntando la nota de la mencionada revista.

THIS MAKES ME SO MAD. to have Drs give their opinion ON MY FACE is absolutely ridiculous and degrading. Fuck off. https://t.co/8GlSIWJcfr — Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) 2 de noviembre de 2017

Siempre en twitter la actriz profundizo respecto a las verdaderas razones de por qué su rostro ha sufrido ciertos cambios.

"Este ha sido el peor año de mi vida a nivel médico y crear todo un artículo sobre si me he hecho o no la cirugía plástica es la cosa más insultante que me ha ocurrido. Y, además de insultarme me difaman. No tienen ni idea de lo que he pasado. Y eso que había aclarado este tipo de rumores anteriormente. La gente como ustedes son la razón por la que las niñas si creen que necesitan operarse la cara. Mi cara se ha alterado por los efectos de una medicación que era imprescindible para salvar mi vida. Tomen su "periodismo" y hagan algo bueno con él".

Cabe recordar que Sarah Hyland tuvo que recibir un transplante de riñón en el año 2012. El donante fue su propio padre. Finalmente le mando este recadito a todos los que opinan de su físico.