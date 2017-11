Harvey Weinstein acusado de violar dos veces a actriz de "Boardwalk Empire"

Nueva acusación contra Harvey Weinstein. La actriz estadounidense, Paz de la Huerta denunció al poderoso productor de haberla violado en dos ocaciones durante el 2010.

La actriz, parte del elenco de la serie de HBO, "Boardwalk Empire", habló con la revista Vanity Fair y contó que la primera vez sucedió en noviembre después de que Weinstein la invitara a tomar unos tragos. “Sentí miedo, no fue consensuado, todo pasó muy rápido. Rápido se encajó dentro de mí y cuando terminó me dijo que me llamaría”, dijo la actriz.

Según señala la actriz, el magnate la llamaría constantemente acosándola y, casi un mes después, el magnate apareció por su casa, ebrio, e insistiría en entrar para luego abusar de ella por segunda vez.

Paz de la Huerta / Gentileza

La policía de Nueva York y Los Ángeles se encuentran actualmente trabajando en la investigación. "Estamos al tanto de las denuncias de agresión sexual. Estamos activamente investigándolas. El Departamento de policía de Nueva York continúa trabajando con la Fiscalía de Distrito de Manhattan en el caso", dijo el sargento Brendan Ryan de la policía de Nueva York para The Hollywood Reporter.

Según la actriz Asia Argento -una de las víctimas-, Weinstein acumularía hasta el momento un total de 94 denuncias por acoso y 14 por violación.