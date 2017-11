Selena Gómez y Justin Bieber: Más juntos que nunca

Donde hubo fuego, cenizas quedan. Selena Gómez y Justin Bieber parecen estar retomando su relación, luego que la cantante terminara con The Weekend, y fueron visto juntos nuevamente. En el último mes, los ex enamorados se han vuelto a juntar y han sido fotografiados por cientos de paparazzis, mientras periodistas intentan tener declaraciones de la pareja, que tampoco se ha expresado en redes sociales.

Saliendo a comer, a montar bicicleta juntos o a un juego de hockey, la pareja parece más unida que nunca. Aunque aún no se sabe si se trata de un reencuentro de amigos, o hay algo más, aunque las últimas fotografías parecen resolver el misterio y el sitio TMZ dice tenerlo todo confirmado.

Gómez acompañó al cantante canadiense a un juego de hockey con sus amigos el miércoles por la noche en Los Ángeles, donde alentó y aplaudió los aciertos de quien fue su enamorado años atrás.

The heart wants what it wants & Selena Gomez's wants to go to Justin Bieber's hockey game and leave in his jersey. https://t.co/Tt0KM59l8X pic.twitter.com/B7zQP5x6i3

— E! News (@enews) November 2, 2017