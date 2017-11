"Chuck Bass" niega haber violado a Kristina Cohen: “No conozco a esta mujer"

Hace algunas horas la actriz Kristina Cohen aseguró mediante una extensa carta en Facebook que su colega, el actor Ed Westwick, la había violado años atrás.

Los hechos habrían acontecido en momentos en que la mujer tenía apariciones en la serie "Californiaction". Un día ella y su pareja, identificado como "el productor", asistieron al hogar de Westwick. Ahí, el actor que interpreta a "Chuck Bass" en la producción, habría dicho a viva voz que todos en el lugar deberían tener sexo.

“Ed me sugirió que durmiera una siesta en la habitación de invitados, así que fui y me recosté allí, donde me quedé dormida. Me desperté de repente con Ed encima mío, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero él era más fuerte. Luche contra él tan fuerte como pude, pero me agarró la cara con las manos, me zamarreó y me dijo que quería penetrarme. Estaba paralizada, aterrorizada y no podía hablar ni moverme. Él me sujetó y me violó”, indicó la actriz.

Sin embargo, el hombre tras "Chuck Bass" salió al paso de las críticas y publicó un escueto mensaje en sus redes sociales negando toda acusación. “No conozco a esta mujer. Nunca me he propasado de ninguna manera con ninguna mujer. Y ciertamente, nunca he cometido una violación”, sentenció.