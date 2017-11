"House of Cards": Están considerando "matar" a Frank Underwood luego del escándalo de Kevin Spacey

Luego de que el actor Kevin Spacey, protagonista de "House of Cards", se viera envuelto en una serie de acusaciones de acoso sexual, Netflix decidió ponerle fina una de sus producciones más exitosas en su sexta temporada, la cual llevaba un par de semanas de producción.

Sin embargo, nuevas informaciones dicen que la producción podría tener un sorpresivo giro en su historia, ya que, de acuerdo al sitio web de la revista especializada en cine Variety, una nueva solución aparece en palestra: matar a Frank Underwood.

De esta forma, el protagonismo de "Hoy¡use of Crads" recaería en un ciento por ciento en Claire, el personaje encarnado por Robin Wright. Una decisión que, además de continuar con la producción, le deolvería el trabajo a cerca de 300 personas que se quedaron sin proyecto con la cancelación.

“La sensación es que no hicieron nada malo y no deberían ser penalizados por el comportamiento de Spacey. El programa acaba de comenzar a filmarse, y el ambiente es que el personaje de Spacey podría escribirse en la historia sin demasiados obstáculos logísticos”,dice la citada publicación, la que tampoco descarta que se haga un spin off de la producción.