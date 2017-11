“Perdona nuestros pecados”: Personaje de Daniela L'Horente llegará a enamorar a uno de los hermanos Moller

Publimetro Chile "Perdona nuestros pecados" se traslada a Valparaíso para grabar escena clave Algunos fanáticos se percataron esta semana de que María Elsa y Reynaldo andaban en la Quinta Región.

Un nuevo personaje se acaba de sumar a “Perdona nuestros pecados” de Mega. Laura (Daniela L'Horente), una carismática bailarina ha llegado a la casona de Villa Ruiseñor para encantar con su belleza, movimientos y simpatía. “Es una mujer muy sensual, libre, que le gusta disfrutar de la vida, pasarlo bien, y no engancharse de ningún hombre de manera amorosa”, dice la actriz Daniela L'Horente en entrevista con Publimetro, argumentando que se transformará en una persona controversial dentro de la historia, pese a que ella considera que es una mujer "conciliadora”.

“Es una mujer polémica pero no villana, es una artista y siente libertades de hacer lo que quiera. Si quiere se mete con un hombre y no por plata”, ejemplifica la actriz, detallando que, si bien su papel está inspirado en la famosa bailarina de los años 50, Yolanda Montes, más conocida como la Tongolele, tendrá algunas características propias y otros detalles propios. “No va a ser un baile tan parecido, un poco movimiento de caderas nomas, ya que la original tenía un baile más africano y hawaiano”, dice, agregando que “lo que sí se hace es una referencia a su vestuario y cabello”.

La “Tongolele del Maule” llegará sola a Villa Ruiseñor, pero no se mantendrá así por mucho tiempo, puesto que uno de los hermanos Moller se enamorará perdidamente de ella. “El día en que está presentando su show por primera vez, conoce a Carlos Moller (José Antonio Raffo), quien le parece muy divertido, dice L'Horente, añadiendo que “empezarán a intimar y a tener una relación donde él queda más embobado que ella”. Así, y con Augusta Montero (Fernanda Ramírez) en medio, se formará un nuevo triángulo amoroso en “Perdona nuestros pecados”, el cual traerá discusiones, dificultades y nuevas polémicas a la producción escrita por Pablo Illanes.

Daniela L'Horente dice estar contenta por poder ser parte de la teleserie más exitosa del momento, aunque no sabe cuánto durará Laura en la trama de María Elsa y compañía. “No sé cuanto rato más va a estar, hay que ver hasta donde va a llegar, porque se está escribiendo todavía (la teleserie)”, comenta, sentenciando que “en una de esas me voy y vuelvo, porque el personaje da para eso”.