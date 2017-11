Tras 25 años: Cristián Castro regresa a la actuación en Fox

"Estoy que no puedo creer haberme sumado para actuar en esta ficción de FOX Networks Group Latin America, después de tantos años de no hacerlo", comenta el cantante mexicano Cristián Castro, quien fue confirmado por la cadena de televisión como la estrella invitada de la segunda temporada de “Run Coyote Run”, serie que cuenta con la dirección del prestigioso Gustavo Loza.

La producción, cuya primera temporada está disponible en la aplicación de Fox, ha sido uno de los éxitos notables de FX en la región, por lo que rápidamente se confirmó un nuevo ciclo que comenzará a filmarse en los próximos meses y llegará a las pantallas el próximo año, marcando el regreso de Castro a la actuación a 25 años de su participación en la teleserie azteca "Las secretas intenciones".

"Dejé de actuar porque empecé a cantar y me siento muy agradecido, ya que se abre esta ventana que me da la oportunidad de hacer un poco de actuación”, indica el intérprete de "Lloran las rosas", añadiendo que "ser hijo de dos actores me gusta mucho y lo voy a hacer con un entusiasmo sin igual, muy atento al director, al guión y a mi papel. Las historias están buenísimas".