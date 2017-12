Carmen Gloria Arroyo y todo el equipo de "La Jueza" son despedidos de CHV: "Estamos un poco en shock"

Hace unos días, en el estelar de Diana Bolocco, Carmen Gloria Arroyo confirmó que su emblemático programa "La Jueza" había llegado a su fin y eso la tenía profundamente triste. Sin embargo, hoy el golpe fue aún más fuerte ya que ella y todo su equipo (más de 20 personas) fueron despedidos de Chilevisión.

"Estamos un poco en shock…, esa es la sensación", cuenta a Publimetro tras haber sido notificada de su desvinculación, tras 11 años liderando el que fuera uno de los espacios ancla de la señal propiedad de Time Warner.

¿Pero qué gatilló el abrupto fin del programa y este despedido masivo? Según señala Arroyo, desde el canal les dieron una explicación que le hace muchísimo ruido. "A nosotros nos iba bien, teníamos buenos números de rating y comerciales, pero nos dijeron que Chilevisión estaba en una crisis económica y que el poco dinero que había se iba a ocupar en el 'horario prime"", comenta la animadora, para luego lamentar que no le dieran la posibilidad a "La Jueza" de reforzar la franja nocturna.

"Si algún día nos hubieran dicho que teníamos que transformar el programa para llevarlo al 'prime', nosotros teníamos la capacidad de hacerlo…, pero no nos dieron la oportunidad", dice, y recuerda que hubo una época en que iban al aire también de noche, "y rendimos en todos los horarios que nos pusieron".

Carmen Gloria Arroyo confidencia que en la reunión que marcó su salida de la estación ubicada en las ex dependencias de Machasa "hubo un montón de palabras de buena crianza y un discurso políticamente correcto. Sin embargo, todo lo que nos dijeron no se condice con la decisión que tomaron". Y es que para la animadora, finiquitarlos en pro de focalizar los recursos en el "prime" no se explica porque "La Jueza", según advierte, marcaba más que varios estelares que han pasado por el canal. "Por eso no concuerdo para nada con los argumentos que me expusieron", afirma.

Tras haber sido despedida, Arroyo convocó en su hogar a sus más de 20 compañeros también despedidos y a esta hora están reunidos tratando de procesar el asunto. "Estamos todos acá en casa haciendo un poco de catarsis", cuenta con un dejo de tristeza. "Lo pero es que nos negaron la posibilidad de despedirnos en pantalla y ante todos nuestros seguidores…, por eso agradezco tener la posibilidad de hacerlo a través del diario", agrega.

La abogada pasará el trago amargo esta semana y espera iniciar el 2018 con nuevos aires. Pero, ¿estará pensando en llevarse "La Jueza" a otro canal? "Eso no, pero sí tenemos listo un proyecto distinto que nos habían pedido, que se desmarcaba un poco de la licencia del espacio, pero conservara sus fortalezas…, así que si aparece alguien interesado, algún canal, que sepan que tenemos proyecto, equipo y ganas para hacerlo", sentencia.