Qué no ver: las peores películas del 2017

Sin duda, 2017 fue un buen año para el cine. Desde cintas originales como "Dunkirk" (Christopher Nolan) o "Lady Bird" (Greta Gerwig), hasta secuelas de clásicos del siglo pasado como "Blade Runner 2049" (Denis Villeneuve) encantaron a la audiencia y a la crítica por sus historias, personajes y fotografía.

Pero, como sucede siempre, no todo fue color de rosas. Llegado fin de año y aunque el balance es positivo para el cine en 2017, las listas de "mejores películas del año" deben tener sus contrapartes. Los medios especializados como IMDB, Variety y el diario The New York Times han escogido las cinco peores entregas hasta la fecha.

5. "Jumanji 2"

Protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, este remake de la clásica cinta sobre el juego de mesa mágico que cobraba vida en la realidad no logró convencer a los críticos. Al parecer, era difícil que "La Roca" pudiera competir con el legado del fallecido Robin Williams.

4. "El libro secreto de Henry"

Un dramón estelarizado por Naomi Watts que cuenta la historia de una madre soltera intentando críar a un niño superdotado. La película tiene la intención de hablar del bullying… pero apenas alcanzó los 6,6 puntos en IMDB y 4/10 en Rotten Tomatoes.

3. "Emoji: la película"

Sí, esta es una película protagonizada por los emoticones del celular. Y sí, esta película recaudó 217 millones de dólares en la taquilla mundial. Para algunos críticos, la cinta de Sony fue un plagio "descarado" de "Intensamente".

2. "Una vida a lo grande"

También conocida como "Pequeña gran vida", es una película que pone a Matt Damon en el papel de Paul Safranek, un hombre estadounidense que se inmiscuye en un experimento para combatir la sobrepoblación en el mundo. Según Variety es "una enorme decepción y presenta una actuación sin carisma por parte de Matt Damon".

1. "El Muñeco de Nieve"

Michael Fassbender ha participado en películas muy buenas (como "Shame", "12 años de esclavitud", "Bastardos sin gloria") y otras realmente malas. Esta es una de las últimas. "El muñeco de nieve" es un thriller sobre un detective que investiga una desaparición. Según la calificó The Hollywood reporter, es una cinta "fría y sin vida (…) muchos de los diálogos se sienten como de un torpe borrador".