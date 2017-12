Conductora del tiempo fue despedida de CHV y de inmediato reapareció en La Red

No han sido días fáciles para los trabajadores de Chilevisión. Esta semana no sólo Carmen Gloria Arroyo y su equipo de "La jueza" han sido desvinculados de la estación ubicada en Machasa, ya que una de las reconocidas "chicas del tiempo" también ha sido despedida.

Se trata de Alejandra Quiroga, también ex conductora de Zona Latina, quien había renunciado al canal de cable hace algunos meses para integrarse a las filas de CHV y así dar cada noche el informe climático. “Era un contrato anual que se vencía este 31 de diciembre. Había una posibilidad que me renovaran, pero lamentablemente no fue así. Ayer me comunicaron que no seguiré en el canal”, contó al diario Las Últimas Noticias la mujer.

La razón principal de su desvinculación se debería que la señal del Grupo Turner por fin apostaría a profesionalizar más el pronóstico del tiempo y poner en pantalla a meteorólogos, tal como lo hacen Mega, Canal 13 y TVN.

"Le encuentro bastante sentido”, reconoció Quiroga, agregando que ella se puede desempeñar en distintas facetas. “Me siento habilitada para hablar de deportes, moda, política y del tiempo. Pero como en el canal le quieren dar un enfoque más profesional al tiempo no me parece descabellado que me saquen”, aseguró.

De momento la mujer espera ofertas y la noche de este miércoles reapareció rápidamente en pantalla al ser invitada al programa "Así Somos" de La Red.