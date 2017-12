¡Ya hay reemplazo para "La jueza"! Gloria Münchmeyer encabezará las tardes en CHV

No ha pasado ni una semana del doloroso despido de Carmen Gloria Arroyo y todo el equipo de "La jueza" de Chilevisión y ya se ha confirmado a quién o quiénes la reemplazarán. Y es que a partir del 1 de enero del próximo año, el programa de ayuda social encabezado por la abogada, terminará para siempre para dar paso a producciones envasadas, de más fácil acceso y menor costo para el canal.

Así, la actriz Gloria Münchmeyer se ha sumado a la señal ubicada en Machasa y se encargará de hacer el nexo entre distintas películas que estarían enfocadas en un público femenino. Según detalla El Mercurio, el espacio irá de lunes a viernes, desde las 15:30 a las 18 horas, y será el debut en la animación de la reconocida mujer que se ha desempeñado en innumerables producciones dramáticas en nuetsro país, siendo la última de ellas "Matriarcas" de TVN.

“Me sorprendió gratamente la propuesta y siempre me ha gustado hacer cosas distintas. Además, estoy sin pega así es que me acomodó la oferta”, señaló la actriz al citado matutino, agregando que "sólo puedo decir que a mí CHV me ha tratado muy bien. Me siento como la Liz Taylor, porque andan todos preguntándome si necesito algo”.

Dentro de las cintas que se barajan, están “Comer, rezar y amar”, “El jardinero fiel” y “La mandolina del Capitán Corelli”.