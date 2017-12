Destacado panelista de "Mucho Gusto" no continuará en el matinal de Mega

Los matinales han aprovechado este último día hábil del año para despedir sus programas y hacer las reflexiones pertinentes. En esa linea, uno de sus panelistas dio unn noticia que no dejó indiferente a nadie.

Resulta que Daniel Stingo, el querido abogado del matinal "Mucho Gusto", anunció que no renovará contrato con la estación televisiva. “Si el DT estima que no debo seguir en el programa, me parece bien”, declaró Stingo, comentando también que la noticia de su partida la conoce desde ya hace un mes, cuando el productor ejecutivo del programa, "Pablete" Alvarado, le comunicó que no seguía.

"Sigo siendo abogado, es mi profesión, sigo en la ADN y ahora tengo el pase en mi poder”, comentó, agradeciendo al público por el cariño que le entregaron en estos cuatro años en pantalla.

“Quiero agradecerle a la gente, a la dueña de casa, que me abrieron la puerta, me escuchó, agradecerle a usted señora que me aguantó estos cuatro años, que me saludó en la calle, en el Metro y la micro. La gente es muy cariñosa conmigo. Quiero agradecerle al público y agradecer a mi familia y eso. Habrán nuevos rumbos y cosas que hacer”, sentenció.