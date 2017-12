"¡Me voy a matar!": Las angustiantes palabras de la Tía Yoli tras supuesta agresión a un extranjero

La jornada de ayer, Yolanda Sultana, la querida "Tía Yoli", fue detenida y trasladada a la 33 Comisaría de Ñuñoa para ser interrogada tras ser denunciada por un trabajador extranjero de agredirlo y no pagarle por sus servicios de jardinería. La detención se produjo luego que la astróloga y el trabajador sostuvieran una pelea.

La "Tía Yoli" quedó en libertad y esta mañana mantuvo un contacto en vivo con el matinal "Muy buenos días" de TVN y el periodista Max Collao, donde por casi más de una hora expuso lo que pasó y se despachó con más de un comentario que dio que hablar en redes sociales.

"Este cabro debe estar enfermo mental, si a ti te están pagando el sueldo, te están vistiendo, te están dando de comer y alojamiento y pagar además, tiene que ser una persona demente", dijo en algunos pasajes, aunque el momento más tenso se vivió como a los 45 minutos de conversación, donde se le vio muy angustiada.

"Esta mintiendo, este muchacho quiere que me corte la vida y si la prensa sigue hablando así me voy a matar", advirtió..

"Este hombre me robaba, lo mandaba a comprar con 20 mil pesos y no me traía vuelto, además, aquí mismo le quite un reloj que me había robado, este hombre es un perro mal agradecido", agregó, ante los comentarios en redes sociales que no se hicieron esperar.

