Un reggaetón fue la canción favorita de Barack Obama en 2017

Jay-Z, Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 y Chris Stapleton son solo algunos de los artistas cuyas canciones el expresidente Barack Obama consideró entre sus favoritas en 2017.

El exmandatario compartió el domingo en su página de Facebook una lista de sus canciones favoritas y libros preferidos de todo el año. La lista de 22 temas incluyen “Family Feud” de Jay-Z’s, “Sighn of the Times” de Styles, “Humble” de Lamar, “Ordinary Love (Extraordinary Mix)” de U2 y “Millionaire” de Stapleton.

Obama explica que quiso dar continuidad a una tradición que adoptó cuando estuvo en la presidencia de compartir sus listas de libros y canciones de su gusto.

Los textos incluyen “Grant” de Ron Chernow, “Exit West” de Moshin Hamid, “Anything is Possible” de Elizabeth Strout y “Janesville: An American Story” de Amy Goldstein's. Obama también ovacionó el libro “Coach Wooden and Me” del exastro del basquetbol Kareem Abdul-Jabbar.

Entre sus recomendaciones de libros están:

“The power” de Naomi Alderman

“Grant” de Ron Chernow

Evicted: Poverty and Profit in the America City de Matthew Desmond

Janesville: An American Story de Amy Goldstein

Exit West de Wehsin Hamid

J Balvin fue seleccionado por la aplicación de música Spotify como el artista más escuchado del mundo este 2017. Su canción ‘Mi gente’ es un remix de la canción francesa ‘Voodo song’ del productor francés Willy William. Además tiene una versión junto a Beyoncé.

Otras de las canciones favoritas de Obama fueron:

Havana de Camila Cabello

Blessed de Daniel Caesar

The Joke de Brandi Carlile

First World Problems de Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up de Andra Day