Fin de la guerra por el rating matinal festivalero: Sólo CHV estará en Viña del Mar

Cada año, los matinales de nuestra televisión abierta se trasladan con "bombos y petacas" a la Quinta Región para transmitir en vivo sus matinales y los entretelones de cada jornada del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, según información recopilada por Publimetro y el programa "Intrusos" de La Red, este 2018 sólo la señal oficial del certamen se dirigirá a la Ciudad Jardín.

Chilevisión, que nuevamente alojará en el Hotel Sheraton, será el único canal en llevar dos espacios a Viña para ser transmitidos en vivo: el matinal "La mañana" y su programa satélite "Fiebre de Viña", hecho por el equipo de "Primer Plano". Así, "Mucho Gusto", "Bienvenidos" y "Muy buenos días" se quedarán en Santiago para cubrir el evento del verano de una manera distinta a como nos tienen acostumbrados. Y, pese a que aún no definen su modo de trabajo, lo más seguro es que al menos un notero de cada espacio esté en la zona para entregar el resumen de cada noche.

"Hay menos plata en la industria", explicó María Luisa Godoy a "Intrusos" de La Red, respecto a alguno de los factores claves que hicieron que este año el matinal de TVN, que tiene como nuevo rostro a Ignacio Gutiérrez, no se traslade a la Quinta Región. “El Canal hizo una evaluación económica y, dados los altos costos costos y todas las actividades de este verano (la venida del Papa, Copa Davis, festivales de Talca y Olmué, etc.), se optó por no ir”, señalan desde el canal público.

"Los recursos cuando son más escasos hay que optimizarlos… una semana, seis días, sale muy caro", sentenció la animadora.

Desde Canal 13, por su parte, indicaron oficialmente que "a diferencia de otros años, el matinal no se traslada completamente hacia esa ciudad (Viña del Mar) porque creemos que hacer este mix de cubrir con equipo en Viña y mantener al resto de nuestro programa en Santiago, ayuda a adecuarnos en las actuales lógicas de la producción televisiva".

Mega tampoco apostará este año por llevar su matinal a la Quinta Región, según confirmó a Publimetro, por razones similares a las ya señaladas desde TVN y el "13".

Si bien en un principio se hablaba de que la Municipalidad a cargo de Virginia Reginato no había dado los permisos necesarios para que los equipos se instalaran con escenografía incluida en la playa, eso fue absolutamente descartado a este medio desde el interior del Municipio y señalaron que todos los canales solicitaron el permiso necesario para poder ocupar diversos sectores de Viña del Mar durante los días de Festival y a ninguno se le negó dicha autorización, y hasta ahora ninguno ha oficializado ante dichas oficinas que no viajará a la Ciudad Jardín.

El fin de un clásico

No sólo los matinales, excepto CHV, no transmitiráne n vivo desde Viña, ya que uno de los espacios más icónicos del certamen simplemente desaparecerá: "La movida". Hace unas semanas ya que Francisco Saaavedra había asegurado que este año no iría al festival, argumentando un exceso de trabajo, pero ahora fue su compañera en las labores de conducción del espacio, Diana Bolocco, quien confirmó que el programa llegó a su fin.

"Este año no haremos 'La movida del festival'. En enero me voy de vacaciones", sentenció la comunicadore del ex canal del angelito