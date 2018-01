Las predicciones de Kenita Larraín para el 2018 y las críticas a TVN por entrevistarla

Como cada inicio de año, una de las primeras informaciones de los matinales, portales de internet y los noticieros, quienes se sumaron en el último tiempo a esta tendencia, es realizar una predicción de lo que será el 2018 de la mano de tarotistas u otros expertos en el tema. De eso se encargó la jornada de ayer 24 Horas de TVN y el periodista Claudio Fariña, quienes realizaron una nota con distintos numerólogos para saber qué nos depara este año, entre ellos, María Eugenia Laraín.

La participación de Kenita no pasó inadvertida para los televidentes, quienes más allá de creer o no en ella, criticaron al canal público, primero, por hacer este tipo de notas y, segundo, por entrevistar a la modelo.

No sé por qué, pero no me puede caer mal la Kenita Larraín, y cuando la escucho hablar como que le creo todo.

— Consuelo (@MConsuelofg) January 2, 2018