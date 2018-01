"Los increíbles 2": Disney publica nuevo poster de la película

La poderosa familia liderada por "Elastigirl" y "Mr. Increíble" está a pocos meses de volver a la gran pantalla en manos de Disney Pixar.

Por esta razón, la compañía de animación y entretenimiento liberó a través de su cuenta de Twitter oficial un nuevo poster promocional para la secuela de la exitosa cinta de superhéroes estrenada en 2004 y que, recién este año, tendrá su esperada continuación.

Here’s a toast to an Incredible New Year. #Incredibles2 pic.twitter.com/85rTqukGnV — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 31, 2017

"Here’s a toast to an Incredible New Year" sería un juego de palabras que, traducidos, significaría algo como "aquí un brindis por un año nuevo Increíble". Sin embargo, "toast", sin el resto de la oración contextualizándola, significa literalmente "tostada" (como la tajada de pan tostado que hay en la foto).

¿Será algún acertijo sobre los desafíos que la familia Parr deberá enfrentar en esta nueva película?