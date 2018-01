De "chica reality" a teniente de la FACH y repostera: La nueva vida de integrante de "Protagonistas de la fama"

El cinco de enero de 2003 salía al aire el primer reality show realizado en nuestro país: "Protagonistas de la fama", programa de televisión que encerró en una casa-estudio a 14 jóvenes, entre 18 y 27 años, con el sueño de convertirse en los actores de la próxima teleserie que estrenaría el canal.

Han pasado ya casi 15 años de aquel estreno y hoy sus protagonistas, en su gran mayoría, se encuentran alejados de la televisión y las cámaras. Quizás el caso más emblemático es Álvaro Ballero, ganador del espacio, recientemente convertido en padre por cuarta vez, y quien salió hace pocos meses de Canal 13, cuando el equipo de Sergio Nakasone fue desvinculado de la estación.

Consuelo Inostroza fue la cuarta eliminada de "Protagonistas de la fama" y, pese a que estuvo no mucho en pantalla, sacó buenos créditos de aquellos momentos. “Es un recuerdo bastante bonito, tenía 19 años, estaba en primer año de universidad y fuimos parte del primer reality show en Chile, una experiencia única y pionera, no solo para nosotros, sino que para todos los chilenos, quienes por primera vez tenían un reality en la televisión”, mencionó la joven a T13.

Madre y emprendedora, Inostroza al salir del reality tuvo un fugaz paso por la fama. Tras la eliminación participó activamente como invitada a distintos espacios del Festival de Viña, coanimó el programa "Venga al Festival", estuvo en el especial “14 de la fama”, hasta que finalmente recaló en “Mekano”de Mega.

“A mí me gustaba bailar, por lo que me llegó esa invitación y la acepté”, cuenta añadiendo que “solo estuve tres meses. La verdad es que el ambiente televisivo no me gustó. Ahí me di cuenta de eso y luego me retiré del todo de la televisión”.

Como ya había abandonado sus estudios de ingeniería civil industrial, debido a "ya nada era lo mismo, los profesores no me tomaban en serio y me veían como la chica del reality", decidio ingresar a la Fuerza Aérea. "Siempre me gustó la vida militar”, confiesa al mismo medio, agregando que “estudié ingeniería aeronáutica, me titulé y estuve siete años allí en total. Llegué a ser teniente”.

En la actualidad, la ex chica reality maneja su propio emprendimiento. “Entré en el mundo de la repostería gourmet, que es algo que descubrí que me encanta”, dice, sin antes pasar el dato de que “hacemos repostería para eventos, tortas para novios y muchas cosas por el estilo, pensadas también en personas que deben consumir productos sin azúcar”.