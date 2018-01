Hugh Jackman: "¡Sé valiente, no tengas miedo de soñar!"

Anna Sirota, MWN

P: Hugh, ¡felicitaciones por tu excelente trabajo de actuación! Bailas maravillosamente y estás en gran forma. ¿Cómo lo logras?

–¡Muchas gracias! Por cierto, bailar es una excelente forma de estar en buena forma. Prefiero entrenar más y comer lo que quiero. Sé que muchas personas odian el ejercicio y se limitan severamente a comer. Me encanta la comida y me gustan los deportes, así que prefiero jugar squash o tenis, bailar o nadar en el océano. Cualquier actividad es mejor que ir al gimnasio.

P: ¿Haces ejercicio todos los días?

Intento hacerlos todos los días al menos 5 días a la semana. A menudo organizamos algo con niños. A veces puede ser solo un paseo.

P: Entonces, ¿te comes todo?

Ahora sí. En un momento yo era vegetariano, e incluso un vegano. Cuando interpretaba a Wolverine, tenía una dieta especial, siempre tenía muchos alimentos con proteínas para desarrollar músculos, así que ahora estoy disfrutando de la oportunidad de comer lo que me gusta.

P: ¿Incluso la comida rápida?

¡Bueno no! Mis padres siempre supieron cocinar, así que entiendo la comida, y nunca comeré comida rápida. Prefiero algo real.

P: ¿Cocinas?

¡Me encanta cocinar! Me encanta el olor de la comida en la casa. Adoro hornear pan, esta es mi nueva pasión. No pude comer pan durante 17 años (el tiempo que Hugh interpretó a Wolverine). Pero ahora puedo hornear diferentes tipos de pan yo mismo. Rollos de trigo son mis favoritos, los amo directamente de la estufa.

P: Cuéntanos sobre "El Gran Showman". Tuvieron que pasar siete años para hacer la película. ¿Eso es lo que soñaste?

Sí, mi vida siempre ha estado llena de sorpresas. Uno de ellos es el papel de Wolverine, el otro, uno en un musical. Cuando tomé el papel de Wolverine, ya tenía cuatro musicales de Broadway sobre mis hombros, aunque nunca me consideré un verdadero cantante. Siempre me ha gustado bailar, así que después de presentar los Oscar en 2009, los productores se acercaron a mí en dos semanas y me dijeron que tenía que participar en un musical. "La gente te conoce como Wolverine", dijeron. "Pero tienes otro lado que muy poca gente sabe”. Les pregunté si tenían una idea y me dijeron: "Sí, es Barnum". Dije que es una gran idea porque es un personaje legendario, que es muy importante para un musical, eso es todo. Y nunca pensé que al final haríamos una película.

P: ¿Crees que "El Gran Showman" podrá llevarse un Oscar luego del éxito de La La Land?

No tengo idea. La La Land fue una excelente película, pero la nuestra es muy diferente. Es una película familiar, tiene algo para cada edad, está diseñada para un público más amplio. Pero veamos qué pasa. Quiero que las personas se sientan bien después de verla. Es una película sobre la sociedad y los sueños.

P: La gran ventaja de tu película, en mi opinión, es un final feliz. Mientras estaba viéndola, tenía mucho miedo de que uno de los héroes muriera y la magia colapsara.

–Sí, me temo que en los últimos años nos hemos vuelto más cínicos y constantemente esperamos algo malo. Pero para mí, nuestra película es similar a la vieja película de Año Nuevo "¡Qué bello es vivir!".

P: ¿Crees en un final feliz? Con la edad la gente se decepciona más, o como muchos lo llaman, se vuelve “realista".

–No sé si podemos controlar cómo termina todo, pero a lo largo de los años estoy cada vez más seguro de que estamos creando nuestras propias vidas. Muy a menudo simplemente reaccionamos a lo que está en camino. Puede ser mal tiempo, mal jefe, problemas familiares o relaciones, cualquier cosa. Y después de varios años de reflexión sobre este tema, estoy cada vez más seguro de que somos nosotros quienes creamos nuestra vida. Elegimos cómo sentirnos nosotros mismos en esta o aquella situación. En la película hay una frase que en realidad pertenece a Barnum. Fue uno de los primeros en decir: "La vida es lo que elegimos hacer de ella". Y realmente creo que es así. No siempre lo pensé. Hasta los cuarenta pensé: solo intenta aprovechar al máximo lo que tienes, y eso es todo. Es como una baraja de cartas que tu vida te ha dado, no puedes saltar sobre tu cabeza. Pero ya no lo creo. Creo que podemos crear todo lo que queramos.

P: ¿Esta nueva comprensión de alguna manera está relacionada con tu educación filosófica o meditación?

–He estado meditando durante 25 años. Cambió mi vida, por supuesto. La meditación no tiene relación con la religión, es una técnica mental que te permite conocerte a ti mismo. Porque a menudo percibimos la vida a través del prisma de nuestros estereotipos: estás pensando en mí, estoy hablando de ti y otras tonterías… Y muy rara vez las personas pueden simplemente comunicarse sin ideas preformadas. En este sentido, la meditación realmente me ayudó a ver qué es real y qué no.

P: El personaje principal de la película, P. T. Barnum, no era el tipo de persona que se muestra en las películas…

–Bueno, Barnum acaba de inspirar a los cineastas. Por cierto, leí 37 libros sobre Barnum, y tal vez sé sobre él más que muchos críticos. Muchas personas están seguras de que saben quién es Barnum, pero les aseguro que se pueden filmar alrededor de 37 películas diferentes sobre esta persona. Nuestra película es una historia basada en hechos reales, y esta es la historia del nacimiento del espectáculo. Para su época, Phineas Barnum era como Steve Jobs o Ilon Mask, veía el mundo de otra manera. ¿El mundo te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer? Este hombre hizo lo que quería, sin importar qué. Y en este sentido, es un mensaje muy poderoso para las personas, un llamado a creer en los sueños, a usar la imaginación, a ser persistente y no tener miedo al trabajo duro.

P: ¿Qué deseas para ti y para todos en 2018?

– ¡Me deseé a mi mismo ser valiente, no tener miedo a soñar, y divertirme! Eso lo deseo a todos.