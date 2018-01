"Los expedientes secretos X" se despiden de la agente "Scully"

Es considerada una serie emblemática y marcó un hito en los noventas. Su emblemática música y sus carismáticos personajes son reconocibles en todo el mundo y hoy se estrena su temporada número once.

"The X-Files" o "Los expedientes secretos X", -como se le conoce en Latinoamérica-, nació en 1993 de mano del director Chris Carter como un thriller de eventos paranormales. El programa sigue a dos agentes del FBI que investigan avistamientos de OVNIS, criaturas extrañas, entre otras cosas.

Las aventuras de Fox Mulder y Dana Scully (interpretados por David Duchovny y Gillian Anderson) transcurrieron durante ocho años sin pausa hasta que el show debió ser cancelado en 2002. Tras una incursión en el cine el 2008, el 2016 Fox lanzó la décima temporada con gran éxito alcanzando más de 50 millones de espectadores en todo el mundo, lo que motivó a la cadena a extenderla.

Pero no todos apoyaron la decisión y, aunque el rumor corría hace un tiempo, la confirmación de que Gillian Anderson abandonaría a su emblemático personaje ya es oficial. "He dicho desde el principio que esto es todo para mí", afirmó la intérprete a TV Insider. "Me sorprendió un poco la reacción de la gente a mi anuncio porque yo tenía entendido que sería una única temporada", aclaró.

Pese a que el rol de Anderson es fundamental, su director dijo que "hay muchas más historias de 'Expediente X' que contar".

¿Cómo se mostrará la "desaparición" de Scully en la historia? Ya lo veremos…