“Nacho” Gutiérrez arriba a TVN: “Después de tantos ‘chancacazos’ tenían que pasar cosas buenas”

“Estoy feliz. Creo que después de tantos ‘chancacazos’ tenían que pasar cosas buenas”, dice Ignacio Gutiérrez a Publimetro, a propósito de su próximo arribo a Televisión Nacional.

El animador que fuera durante años uno de los rostros anclas de Chilevisión, pero que terminó llevando a tribunales a dicha casa televisiva tras haberse sentido discriminado por su condición sexual, se sumará a partir del próximo lunes 8 de enero al equipo de “Muy buenos días” para coanimar el espacio junto a Cristián Sánchez y María Luisa Godoy.

Su arribo al matinal de TVN marcará el fin de un periodo de más de 20 meses sin hacer televisión. Y es que a pesar del conflicto legal que mantenía contra CHV, Gutiérrez seguía vinculado por contrato a ese canal; contrato que finalizó el pasado 31 de diciembre. Así, con el “pase” en su poder, firmó por la señal de avenida Bellavista y asegura que con ello está cumpliendo un sueño.

“Siempre soñé con animar matinales, más en TVN porque acuérdate que en mi natal Constitución, cuando era chico, el único canal que se veía era ese…, entonces sé lo que significa para la gente de regiones”, confiesa, para luego advertir que la crisis en sintonía que atraviesa la estación no le preocupa ni por un instante. “Por el contrario, los desafíos que presenta hoy el matinal y el canal son lo que más me llamaron la atención. Estoy encantado de sumarme y si me tengo que echar cosas a la mochila, lo haré porque me la puedo”, señala.

Con derroche de entusiasmo, “Nacho” Gutiérrez comenta que ya visitó las dependencias de su nueva “casa” y que se ha sentido muy cómodo.

“Me pasa algo muy particular porque me siento muy bien ahí. Siento algo energético muy especial… y es que después de que me trataron tan mal, que estuve tan mal anímicamente y tan herido, que te quieran abrazar y ayudar como lo ha hecho TVN, hizo que empezara a recargar pilas de inmediato. De verdad que estar acá me llena el alma”, destaca el animador, añadiendo que “agradezco que eso de que ‘TVN, el canal de Chile’ no sea sólo una frase, porque es de verdad. He sentido que acá cabemos todos y podemos dialogar”.

Gutiérrez debutará el lunes 8, sólo horas después de arribar al país tras pasar las fiestas de fin de año en Estados Unidos junto a sus amigos del colegio, pues terminó la “enseñanza media” allá gracias a un programa de intercambio. En ese viaje promete alistarse al cien por ciento para llegar con todo al “Muy buenos días”.

“¡Quiero estar al aire ya! Tengo tantas ganas de llegar, trabajar en equipo y entregar toda mi energía que ni se imaginen que pronto me tomaré vacaciones, porque estoy decidido a trabajar sin descanso para que levantemos el matinal”, anuncia.

¿Y con este cambio de canal cerrarás el difícil capítulo vivido en Chilevisión?

“De ninguna manera. Vienen más demandas todavía, porque el proceso judicial lo voy a hacer completo. El dolor y los momentos complejos que he vivido en los últimos dos años no pueden quedar ahí, y espero que esto le sirva a cualquier chileno para que quede jurisprudencia en materia penal, civil e indemnisatoria. Así, espero que el día de mañana no se vuelva a discriminar a nadie más y no sólo en la televisión, sino que en ninguna parte”.