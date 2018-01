"Un amor prohibido": Ignacia Baeza comienza grabaciones en "Perdona nuestros pecados" y el guión tiene una sorpresa

Hace algunos días les contamos que la actriz Ignacia Baeza, reconocida últimamente por ser una de las villanas de "Amanda" y participar de la nocturna de TVN "Dime quién fue", se integraba a la producción más exitosa de 2017: "Perdona nuestros pecados".

La actriz regresa a la señal del Grupo Bethia para cumplir una importante misión dentro de la trama: tratar de conquistar al padre Reynaldo, de quien queda completamente encantada. Ahí será Julieta Romero, enfermera de un sanatorio que podría transformarse en el nuevo amor del cura del pueblo, sobre todo luego de que María Elsa le "cerrara la puerta" ltras descubrir que estuvo implicado en el caso de su hija Eva.

Así también queda de manifiesto en una imagen que subió Baeza a su cuenta de Instagram. "Empezamos ⭐️🙏", dice, junto a una foto del guión de un capítulo llamado "un amor prohibido".

Empezamos ⭐️🙏 A post shared by baezaignacia (@baezaignacia) on Jan 3, 2018 at 6:25am PST

Ahí también se puede aprecirar que aparece el personaje de Guillermina Márquez, el personaje de Ximena Rivas que fue asesinado por Armando Quiroga. Esto por supuesto que no dejó indiferente a nadie y muchos no sabían qué pensar, pero simplemente se tarta de algún recuerdo que hace referencia a la directora del colegio de Villa Ruiseñor. Lo mismo pasa con Horacio Moller, quien no aparecería en aquel capítulo y por eso no estaría en el guión.