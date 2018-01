Daniela Vega destaca como "lo mejor del 2017" de revista W y posa junto a Robert Pattinson

Daniela Vega tuvo un gran 2017 y este año al parecer continuará con su racha de logros tras su papel protagónico en la película "Una mujer fantástico".

La cinta de Sebastián Lelio ha sido un éxito crítico a nivel mundial, sumando una nominación a los Globos de Oro en la categoría de mejor película de habla no inglesa y se mantiene en la lucha para entrar a los Óscar en cinta extranjera.

Mientras que la actriz chilena ha sido destacada por diversos medios como una de las revelaciones del año. Y justamente la revista W sacó una edición especial con lo mejor del 2017 y ahí aparece una vez más nuestra compatriota.

La publicación trae diversas portadas con estrellas de la talla de Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Emma Stone, Tom Hanks, James Franco y Gal Gadot.

Y entre la constelación de famosos, sale Vega y acompañada por Robert Pattison. El actor de "Crepúsculo" se ganó los aplausos de la crítica por su cinta "Good Time" y se ve acostado posando sobre las piernas de la actriz nacional.

De esta manera, la chilena da otro paso en un probable salto al cine de Hollywood y ayuda a que "Una mujer fantástica" tenga promoción en su lucha por llegar al Oscar.

Here, we are offering 29 excellent reasons to go to the movies—and a moment to reflect on a world in transition. The hope is that increased honesty will lead to positive change. https://t.co/ZMGbR42GFn pic.twitter.com/ysxx49XMlg

— W magazine (@wmag) January 4, 2018