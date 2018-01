El impactante video de un supuesto tiroteo durante concierto de Bad Bunny

Impactantes son los videos que circulan en redes sociales respecto a un supuesto tiroteo durante un concierto de Bad Bunny el barrio La Perla de San Juan, Puerto Rico. En los clips, subidos principalmente a Twitter, se observa a varias personas corriendo por unos fuertes ruidos en medio de la presentación.

Si bien están tirando fuegos artificiales, en parte de algunos videos se logra oír una especie de metralleta, que sería finalmente la causanet de tanto alboroto. La Policía no tiene información ni reportes sobre este suceso y el propio artista salió al paso de los rumores asegurando que no hubo disparos.

"La vieja ca***** de la profecía logró su misión: asustar al pueblo.Allí no pasó nada, so’ yo me quedé y terminé de cantarle a los que se quedaron. COMO QUIERA le doy gracias por el apoyo PUERTO RICO. Los veo en mi concierto este año. Las cosas no salieron como quise hoy", escribió Bad Bunny en su cuenta de Twitter.

La vieja cabrona de la profecía logró su misión: asustar al pueblo. Allí no pasó nada, so’ yo me quedé y terminé de cantarle a los que se quedaron. COMO QUIERA le doy gracias por el apoyo PUERTO RICO. Los veo en mi concierto este año. Las cosas no salieron como quise hoy🤷🏻‍♂️ — BUNNY CPDA 🍏 (@badbunnyPR) January 4, 2018

Acá te dejamos los videos: